На кургане Саур-Могила в ДНР зажгли Вечный огонь

На кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР) в ночь на 9 мая зажгли Вечный огонь.

Огонь доставили с Могилы Неизвестного солдата из Александровского сада, уточнил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

«Он (Вечный огонь – Ред.) разъехался по разным местам боевой славы, он сейчас на передовой у тех ребят, которые сейчас воюют. Сегодня мы привезли его в Волноваху и во многие места, где он должен быть, потому что это наше с вами общее прошлое, это наша с вами общая история, это наши общие деды, которые плечом к плечу спасли мир от фашизма. Сегодня мы должны у них принять эстафету и завершить то, что они начали», — подчеркнул Кузнецов.

Курган Саур-Могила возле Донецка — один из символов противостояния СССР немецко-фашистским захватчикам. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые удалось ликвидировать и отбросить из Донбасса.

Памятник был открыт 19 сентября 1967 года. Возле его подножия была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата, а в 1975 году у его подножия зажгли Вечный огонь. К вершине кургана устремилась тогда широкая лестница, слева от которой было написано: «Берегите, берегите, берегите мир!».

Летом в 2014 году после боев ополчения ДНР с силовиками Украины комплексу, который состоит из нескольких обелисков, был нанесен сильный урон. Власти республики неоднократно говорили о подготовке к началу восстановления мемориала.