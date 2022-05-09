В МЧС заявили о более 50 крупных лесных пожарах

В МЧС заявили о более 50 крупных лесных пожарах

2022-05-09 10:19:53

2022-05-09 10:19:53

2022-05-09 10:19:53

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru