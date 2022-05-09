Празднование Дня Победы началось на Дальнем Востоке

Празднование Дня Победы началось в самых восточных регионах России. На Камчатке в парадном строю на главной площади Петропавловска Камчатского прошли более 1,2 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Под знаменем Победы и государственным флагом Российской Федерации держали строй сводные роты военнослужащих из всех соединений и частей объединенного командования войск и сил на северо-востоке России. Также в парадном строю прошли более 20 единиц военной техники. Праздничную программу продолжили концерты и выставки современных вооружений.

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