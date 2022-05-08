Частицы Вечного огня из Москвы доставили в Казахстан и республики Донбасса

В Нур-Султане в Русском доме состоялась торжественная церемония передачи Вечного огня из Александровского сада Москвы в рамках патриотической акции «Огонь памяти».

В музее «Жас Улан» частицу Вечного огня получили волонтеры, которые передадут его труженикам тыла, ветеранам и организации «ATAMNYN AMANATY» («Завет отцов»).

Также Вечный огонь был доставлен в Донецкую и Луганскую народные республики, где организованы встречи с ветеранами и запланировано открытие отреставрированных памятников.

Как уточняется, частицы огня будут отправлены и военным, участвующим в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

В этот же день акция состоится и в Тель-Авиве.

Как стало известно ранее 8 мая, частицы Вечного огня из Москвы были доставлены в 12 государств представителями Народного фронта. Так, мероприятия по его передаче прошли в том числе в столицах Южной Осетии, Армении, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Акция «Огонь памяти» проводится уже шесть лет и впервые приобрела международный статус. Она проходит накануне Дня Победы. В этом году с автопробегом участники акции доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженными у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в регионах России и за рубежом.