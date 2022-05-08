Прямой эфир
Общество
Пожары ликвидированы в девяти районах Красноярского края
Мир
В ООН призвали расследовать нападение на российских журналистов в Берлине
Интернет
Маск пообещал рост стандартов работы в Twitter после покупки им сервиса
Армия
Стало известно об установлении контроля ВС РФ на городом Попасная в ЛНР
Мир
Глава Крыма назвал бесполезными российско-украинские переговоры по статусу региона
Мир
Частицы Вечного огня из Москвы доставили в Казахстан и республики Донбасса
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Зеленский возмутился отсутствием единства в ЕС по поводу вопроса санкций
Мир
Британия выделит Украине £1,3 млрд на военную помощь
Экономика
Пушков назвал Россию главным фактором перестройки мировой финансовой системы
Мир
ВСУ нанесли ракетный удар по жителям города в Херсонской области
Сюжет:

Частицы Вечного огня из Москвы доставили в Казахстан и республики Донбасса

0
веч огонь
Фото: Global Look Press/Russian Look/Dmitry Golubovich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нур-Султане в Русском доме состоялась торжественная церемония передачи Вечного огня из Александровского сада Москвы в рамках патриотической акции «Огонь памяти».

В музее «Жас Улан» частицу Вечного огня получили волонтеры, которые передадут его труженикам тыла, ветеранам и организации «ATAMNYN AMANATY» («Завет отцов»).

Также Вечный огонь был доставлен в Донецкую и Луганскую народные республики, где организованы встречи с ветеранами и запланировано открытие отреставрированных памятников.

Подвиг твой бессмертен: как у Кремлевской стены появилась Могила Неизвестного Солдата
История главного военного мемориала страны

Как уточняется, частицы огня будут отправлены и военным, участвующим в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

В этот же день акция состоится и в Тель-Авиве.

Как стало известно ранее 8 мая, частицы Вечного огня из Москвы были доставлены в 12 государств представителями Народного фронта. Так, мероприятия по его передаче прошли в том числе в столицах Южной Осетии, Армении, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Акция «Огонь памяти» проводится уже шесть лет и впервые приобрела международный статус. Она проходит накануне Дня Победы. В этом году с автопробегом участники акции доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженными у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в регионах России и за рубежом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022