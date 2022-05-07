Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах, сообщила 7 мая Федерация шахмат России.

Юрию Львовичу 8 февраля исполнилось 100 лет. Причины смерти не уточняются.

Авербах увлекался шахматами с 3 лет, играл с семи. Победитель всесоюзного турнира (1938) среди школьников. Мастер спорта СССР с 1944, трехкратный чемпион Москвы (1949, 1950, 1962). Чемпион СССР (1954). Победитель ряда международных соревнований. В составе сборной команды СССР участник матчей с шахматистами Аргентины, Великобритании, США, Уругвая, Франции, Швеции, Югославии.

За достижения в области шахмат награжден орденом Дружбы народов (1981), медалями «За трудовую доблесть» (1957) и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

5 мая был награжден Орденом Почета за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения.

Летом прошлого года Авербах перенес коронавирус. В июне он был госпитализирован с COVID-19.