Байден заявил об исчерпанности финансов США для поставок оружия Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине. Очередные поставки вооружений из США включают артиллерийские боеприпасы и радары, передает телеканал «Известия». При этом Байден указал, что Белый дом исчерпал возможности для военной помощи Украине, запрос на дополнительное финансирование направлен в конгресс

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.