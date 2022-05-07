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Байден заявил об исчерпанности финансов США для поставок оружия Украине

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Президент США Джо Байден объявил о выделении новой военной помощи Украине. Очередные поставки вооружений из США включают артиллерийские боеприпасы и радары, передает телеканал «Известия». При этом Байден указал, что Белый дом исчерпал возможности для военной помощи Украине, запрос на дополнительное финансирование направлен в конгресс

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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