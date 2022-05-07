Умер сыгравший мистера Триггера в сериале «Друзья» Майкл Хагерти

Актер Майк Хагерти, наиболее известный ролями в сериалах «Кто-то где-то» и «Друзья», умер 29 апреля в возрасте 67 лет, о чем сообщила его коллега по сериалу HBO актриса Бриджит Эверетт, сообщил портал Deadline.

«С большой печалью семья Майкла Хагерти объявила о его смерти вчера в Лос-Анджелесе. Любимый актер ситкомов — его любовь к родному городу Чикаго и его семье были основами всей его жизни. Его будет очень не хватать», — написала Эверетт в соцсети.

В заявлении телеканала HBO сообщение о смерти Хагерти подтвердили. Причину смерти не сообщают.

«Будучи членом семьи HBO в течение многих лет, его последняя роль отца Бриджит Эверетт в фильме «Кто-то где-то» продемонстрировала его особый талант привносить душу в роль. С Майком было приятно работать, и он дарил тепло и доброту всем, кто его знал. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям», — заявили там.

Хагерти стал олицетворением времени, когда в 1995 году получил роль мистера Триггера в сериале «Друзья». Он играл эту роль до 2001 года. В 2022 году он присоединился к актрисе Эверетт в комедии «Кто-то где-то», где сыграл ее отца Эда Миллера.

У Хагерти остались жена Мэри Кэтрин и сестра Мэри Энн Хагерти.

Ситком «Друзья» успешно шел в разных странах мира, включая Россию, с 1994 по 2004 год. Всего вышло 236 эпизодов.