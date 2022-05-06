Движение по Ленинградскому проспекту в Тагиле ограничат на 1,5 месяца

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на полтора месяца ограничат движение по Ленинградскому проспекту. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

С 11 мая по 25 июня планируется перекрыть отрезок дороги от улицы Чайковского до улицы Зари. С 11 по 16 мая движение ограничат на участке от улицы Володарского до Дзержинского проспекта.

Как уточняет ТагилСити.ру, причиной изменений в схеме дорожного движения является ремонт теплотрассы.

На месте проведения работ «Горэнерго-НТ» установит соответствующие знаки.