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Больше 40 уроков электробезопасности прошли в школах ЕАО

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Фото: ДРСК ЕАО
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Больше 40 уроков, посвященных электробезопасности, прошли в школах Еврейской автономной области. Учеников ознакомили с правилами поведения возле объектов энергетики и мерами безопасности при использовании электроприборов.

Занятия провели сотрудники филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (входит в группу «РусГидро»). С помощью тематических занятий эксперты формируют у детей культуру безопасного общения с электричеством, чтобы предотвратить несчастные случаи. Порядка 800 школьников узнали о свойствах электрического тока и значении предупреждающих знаков, пишет ИА EAOMedia.

Во время уроков дети смогли поделиться своими наблюдениями об электричестве и рассказать о разных ситуациях из жизни. Ученики получили информацию об опасности поражения током при проникновении в электроустановки или приближении к оборудованию, проводящему электричество. Кроме того, учеников заинтересовала профессия энергетика. Дети примерили специальную одежду и средства индивидуальной защиты энергетиков, в том числе диэлектрические перчатки и каски.

В летний период энергетики продолжат проводить занятия в оздоровительных и пришкольных лагерях.

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