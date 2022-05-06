Джен Псаки уйдет на телевидение с поста пресс-секретаря Белого дома

Новым пресс-секретарем американского президента Джо Байдена станет Карин Жан-Пьер. Жан-Пьер станет первой чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на этой должности, сообщает телеканал «Известия». Будущий представитель ведомства является заместителем Джен Псаки. Сама Псаки проработала на своем посту почти 1,5 года, она планирует уйти на телевидение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.