В АПЭК назвали губернаторов со снизившимся рейтингом

В апрельском рейтинге влияния больше всего свои позиции утратили главы Башкирии Радий Хабиров, Красноярского края Александр Усс, Липецкой и Новосибирской областей Игорь Артамонов и Андрей Травников. Об этом говорится в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), которое имеется в распоряжении «Известий».

Топ губернаторов с самым сильным влиянием, по мнению авторов, возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. На две позиции в апреле укрепил свое влияние глава Татарстана Рустам Минниханов (поднялся с шестого на четвертое место). Как объяснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов, это произошло благодаря визиту чиновника в Туркменистан, где с ним встретился президент республики Сердар Бердымухамедов.

Покидает группу с очень сильным влиянием губернатор Красноярского края Александр Усс (опустился с 17-е на 26-е место). Как объяснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов, причиной тому стало обострение экологических проблем, а также серьезные природные пожары.

По пять позиций в рейтинге теряют губернатор Новосибирской области Андрей Травников (с 26-го на 31-е место), руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (с 40-го на 45-е), глава Севастополя Михаил Развожаев (с 44-го на 49-е).

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Вышли ТОПом: у каких губернаторов рейтинг в апреле просел