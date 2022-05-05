Капремонт стартовал в Родинской школе под Псковом

В Псковском районе стартовал капитальный ремонт Родинской общеобразовательной школы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Согласно проекту, в школе должны укрепить фундамент, заменить полы, окна и электрику, обновить системы водо- и теплоснабжения, провести косметический ремонт.

Сейчас подрядчик занимается демонтажными работами. Полностью завершить ремонт планируется к началу нового учебного года.

Отмечается, что здание Родинской школы было возведено в 1972 году.

Ранее сообщалось, что в Пскове к 1 декабря 2022 года планируют завершить строительство новой школы на улице Юбилейной. Она будет рассчитана на 825 учеников.