По информации Российской ассоциации электронных коммуникаций, в марте 2022 года из нашей страны уехало 50–70 тыс. IT-специалистов, вторая волна эмиграции в апреле может достигнуть 100 тыс. С одной стороны, сотрудники некоторых российских компаний координируют усилия между собой, чтобы покинуть страну, с другой — сами организации централизованно вывозят за границу команды из 50–100 человек. На фоне оттока кадров становятся необходимыми меры поддержки представителей IT-бизнеса, в том числе — программы для обучения кадров.

Поскольку мы живем в мире цифровых услуг, то каждая компания становится сервисной, даже если ее основная деятельность — разработка ПО или гаджетов, и практически все сферы бизнеса неразрывно связаны с IT.

Три направления, которые необходимы бизнесу для программ по импортозамещению и цифровой трансформации, — это управление IT-сервисами и продуктами, бизнес-анализ IT, управление IT-рисками и внутренний контроль.

В последнее время мы наблюдаем спрос как на базовые курсы такого управления, включающие основы ITIL® 4, бизнес-анализа и COBIT® 2019, так и на более продвинутые варианты для менеджеров проектов. Речь идет о программах по управлению IT-сервисами и продуктами, бизнес-анализу и управлению IT-рисками.

Для кандидатов, которые хотят перейти в специальность, нет обязательных требований вроде диплома технического вуза. Независимо от образования, можно пройти курсы повышения квалификации или корпоративное обучение, набраться опыта на реальных проектах в течение года или даже меньше.

Специфика образования для менеджеров проектов заключается в том, что сотрудникам надо пройти блок курсов и экзаменов, необходимых именно для управленцев. Так, чтобы перейти в категорию менеджера по управлению IT-сервисами и продуктами, требуется пройти курсы по поддержке и развертыванию IT-решений; управлению услугами, активами и требованиями в IT; моделированию бизнес-процессов.

Что касается директоров в сфере IT и цифровой трансформации — они, как правило, обладают компетенциями по всем трем направлениям. Кандидаты, которые стремятся на руководящие должности, повышают уровень знаний в таких областях, как управление персоналом, проектный менеджмент, коммуникации в этой сфере, измерение и совершенствование процессов в организации, руководство сервисами и продуктами в цифровой организации.

Как отметил на недавнем заседании Совета Федерации Андрей Турчак, численность таких специалистов в нашей стране в минувшем году оценивалась в 1,7 млн человек, но экономике требуется еще около 1 млн специалистов. Перед вузами стоит задача резко увеличить прием по специальностям.

Вузовское образование — отличный карьерный трамплин для специалистов, которые с раннего возраста увлекались программированием. В рамках государственной программы цифровизации 10 основных отраслей экономики, которая невозможна без квалифицированных кадров, правительство планирует ежегодно наращивать бюджетные места в вузах и увеличить их количество в 2,5 раза к 2024 году.

Развитие программ корпоративного обучения взяли на себя российские IT-гиганты и финтех-компании. Корпорации растят программистов внутри команды и активно набирают талантливых студентов из ведущих технических вузов. Причем такие курсы могут обеспечить около 500 тыс. квалифицированных работников в стране. Особенность корпоративных программ в том, что они бесплатны, однако конкурс большой, потому новичкам с нулевым опытом сложно на них поступить. Зато после окончания обучения успешных кандидатов могут пригласить на стажировку или сразу в штат.

Технологии меняются с удивительной скоростью: по информации Strategy Partners, 40% требований к компетенциям айтишников полностью изменятся к 2025 году. Потому программистам необходимы непрерывное образование и шанс повысить квалификацию. Образовательные программы, прохождение которых оплачивает компания, стали стандартным условием при трудоустройстве и возможностью профессионального развития. Причем последний фактор находится у кандидатов на втором месте по значению после адекватной заработной платы. Программы дополнительного образования позволяют как подготовить разработчиков с нуля, так и помочь с наработкой необходимых компетенций middle- и senior-программистам.

В текущем году правительство вложит в поддержку ​​IT-отрасли в России 21,5 млрд рублей. Плюс ко всему разработаны стратегически важные аспекты для развития индустрии. Однако для бизнеса отсутствует грантовая поддержка в области такого образования, то есть нет предусмотренных субсидий для обучения сотрудников.

Важно одновременно поддерживать четыре направления развития, которые связаны между собой: аналитику, обучение, разработку новых продуктов и их внедрение. Таким образом, отрасль пройдет все необходимые этапы развития, а не «упрощенный маршрут». Потому стоит создать методику оценки цифровой зрелости среди представителей IT-индустрии, чтобы понимать, каких именно компетенций и ПО не хватает на рынке. Если такая информация будет доступна Минцифре, компании получат руководство к действию: станут понятны объем импортозамещенных программ и то, какое количество разработчиков нуждается в получении новых знаний. Для решения вопроса на уровне регулятора мы направили в Минцифры письмо с вопросом о грантах и субсидиях для обучающих компаний в IT.

Наконец, нужна консолидация усилий крупных игроков на рынке, чтобы слаженно решать возникающие сложности и минимизировать негативные последствия кризиса для всей индустрии. Поскольку представители разных профессий остаются без работы, компании могут им помочь с новыми знаниями и специальностью. Таким образом, получится решить три задачи: удержать, обучить и трудоустроить IT-кадры.

Автор — эксперт в IT отрасли

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