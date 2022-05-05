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Делегация ПСБ посетила Крым с рабочим визитом

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Фото: пресс-служба ПСБ
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Делегация ПСБ во главе с председателем банка Петром Фрадковым посетила с рабочим визитом Севастополь и Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба банка.

По итогам встреч были подписаны два соглашения о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, направленные на социально-экономическое развитие города Севастополя и Республики Крым. Свои подписи поставили Петр Фрадков, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

На встречах стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия. В частности, речь шла о развитии линейки ипотечных программ и розничных продуктов, в том числе для работников бюджетной сферы. Также участники мероприятий поговорили о кредитовании приоритетных отраслей экономики, включая субъекты малого и среднего предпринимательства.

В банке выразили готовность помочь с реализацией инвестиционных проектов, в которых в том числе задействованы механизмы государственно-частного партнерства и концессии. Кроме того, кредитная организация может предоставить финансовую поддержку (включая льготное кредитование) системообразующим крымским предприятиям.

По словам Фрадкова, продуктивное обсуждение наиболее актуальных планов Крыма и Севастополя «позволило наметить стратегию дальнейшего взаимодействия для развития экономики и инфраструктуры» всего полуострова. «Самое главное для нас — оказать поддержку населению и компаниям, помочь им в решении их задач за счет широкого финансового инструментария и гибкой ценовой политики», — подчеркнул он, напомнив, что в Севастополе и Симферополе открыты два офиса ПСБ и банк собирается расширять свое присутствие.

«Будем открывать в Севастополе и Республике Крым универсальные офисы ПСБ в новом формате и наращивать объемы бизнеса по всем направлениям», — заявил председатель банка.

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