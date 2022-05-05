Страны ОПЕК+ планируют полностью выйти из режима ограничения добычи нефти

Страны ОПЕК+ запланировали нарастить добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. Решение принято на заседании глав делегаций, прошедшем в режиме видеоконференции. Ранее нарастить добычу на обозначенный объем рекомендовал комитет ОПЕК+. Члены организации регулярно корректируют соглашения об уровнях добычи, начиная с августа 2021 года, сообщает телеканал «Известия». До сих пор в среднем ОПЕК+ добавлял к лимитам добычи по 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. С мая 2022 года лимит на рост добычи увеличился уже на 432 тыс. баррелей в сутки, достигнув значения 1 млн 728 тыс. баррелей в сутки. К сентябрю члены ОПЕК+ планируют полностью выйти из режима ограничения добычи.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.