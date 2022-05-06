Жилищный вопрос в России уже довольно долго считается одним из ключевых. Проблема в том, что ипотека, насколько возможно, становится доступнее, но цены на квартиры в новостройках по-прежнему растут. Это не столько жадность девелоперов, как может показаться на первый взгляд, сколько комплекс макроэкономических факторов. Но повышать доступность жилья всё равно нужно.

Поэтому вслед за ипотекой очередь дошла и до налоговых вычетов. В Госдуме предложили позаботиться о снижении налогового бремени для граждан в связи с приобретением жилья, а в Минстрое увидели в этом новый источник поддержки стройотрасли. На том и сошлись. Вычет увеличить, но только для новостроек. Вырастет ли стоимость квартир на размер новой меры господдержки? Судя по опыту последних лет, это практически неизбежно.

Налоговые вычеты при покупке жилья ежегодно получает около 3,8 млн человек. По данным ФНС России, в среднем выплата составляет 380 тыс. рублей. Это хорошие деньги, но о возможности получить вычет знают далеко не все. А те, кто знает, не всегда справляются с заполнением декларации. Согласно опросу, проведенному SuperJob в 2021 году, знают и пользуются возможностью получить налоговый вычет 43% респондентов, каждый третий в курсе, но не пользуется этим правом, 24% вообще никогда об этом не слышали.

Но вернемся к обсуждаемым нововведениям. Возникает вопрос, почему налоговый вычет хотят увеличить только при покупке квартир в новостройках, а вторичного рынка мера не коснется. Само определение этого сегмента жилья кажется дискриминационным, второстепенным. Между тем, в «майском указе» президента от 2018 года, в котором в том числе зафиксировано ежегодное строительство 120 млн кв. м жилья в стране, не было разграничений, как именно российские семьи должны улучшить свои жилищные условия. Например, не у всех граждан есть возможность ждать, когда девелопер достоит дом, — им приходится покупать именно вторичное жилье. Но их голос, как и жителей городов, где нет новостроек, не слышен на фоне шума забивания свай в землю мегаполисов.

Но всё же, несмотря на дискриминационную позицию Минстроя по отношению к вторичному рынку жилья, повышение налогового вычета при покупке квартиры в новостройке заслуживает одобрения.

Государство в первую очередь поддерживает первичный рынок жилья, поскольку так застройщики сохраняют высокую маржинальность бизнеса — продолжающий работать в высоком темпе стройкомплекс поддерживает отечественную экономику, увлекая за собой развитие другого бизнеса. Речь о смежных отраслях, например, производстве окон, сантехники, мебели и так далее. Это устоявшаяся парадигма восприятия стройки как локомотива экономики. Поэтому государство должно покупателям жилья поставить «зачет» и дать максимальный налоговый вычет.

Вместе с тем стоит подумать и о других резервах снижения налогового бремени для граждан. Например, сократить срок владения квартирой, полученной по наследству, в течение которого нельзя получить налоговый вычет при ее продаже. Сегодня этот срок составляет три года.

Следует упомянуть и про социальную ответственность на рынке риелторских услуг. Государство, по сути, о нем него забыло. Минстрой отвечает за то, чтобы дома строились в срок. Центробанк — за то, чтобы не допустить роста просроченных платежей по ипотеке. Минэкономразвития приветствует свободный гражданский оборот недвижимости. А кто будет отвечать за то, чтобы квартиры спокойно и комфортно продавались и сдавались в аренду? Совершая самую дорогую покупку в жизни, лучше, чтобы гражданин не ошибся с выбором квартиры, и для этого все-таки нужны профессиональные помощники.

Парадокс состоит в том, что власти придумывают огромное количество программ, чтобы граждане улучшали жилищные условия, но то, как именно пошагово это происходит, пущено на самотек. Пока сотни тысяч риелторов находятся в тени, крупные агентства недвижимости берут за них на себя налоговое бремя, закладывая НДС в стоимость своих услуг. Возможно, пора освободить граждан и от этой налоговой нагрузки, заодно сделав риелторский рынок прозрачным.

Автор — независимый эксперт в сфере недвижимости

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора