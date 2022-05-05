Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 5 мая

Облачная погода, преимущественно без осадков и до 11 градусов тепла ожидают жителей столицы 5 мая. Соответствующие сведения опубликованы сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание вплоть до нулевой отметки.

На территории Московской области в дневное время суток ожидается от 7 до 12 градусов выше нуля и от -2 до 5 — в ночное.

Синоптики прогнозируют ветер северо-западного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

4 мая синоптик Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца недели. Всю рабочую неделю в столичном регионе будет сохраняться прохладная погода, самым холодным днем станет 5 мая.