Прямой эфир
Армия
Армия РФ эвакуировала с Донбасса более 10 тыс. человек
Мир
В Херсонской области запретят Facebook и Instagram
Спорт
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов
Экономика
Курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2020 года ниже 70 рублей
Мир
Эстония поддержала расширение ограничительных мер в отношении России
Общество
Ночная репетиция парада Победы завершилась в Москве
Мир
Возгорание в результате обстрела со стороны Украины Макеевки локализовано
Мир
Байден пошутил про инвалидов на церемонии награждения спортсменов
Экономика
Глава ФРС Пауэлл допустил повышение ключевой ставки на 50 б. п.
Мир
МО РФ заявило о размещении ВСУ техники и склада на территории школ в Краматорске

VR- и AR- индустрии смогут рассчитывать на господдержку

0
Девушка в очках VR
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компании, которые занимаются технологиями дополненной и виртуальной реальности, могут рассчитывать на господдержку, заявили «Известиям» в Минцифры. Разработчики таких решений вправе претендовать на гранты, выделяемые в рамках поддержки IT-отрасли, пояснили в ведомстве. VR- и AR-технологии используются в медицине, военной и инженерной отраслях.

Там не коди: в Россию может вернуться 50% уехавших айтишников
Наблюдается ли сегодня дефицит IT-кадров в стране

Из-за сложностей с импортом оборудования российский рынок VR- и AR-технологий может просесть на 30-40%, оценил для «Известий» эксперт центра компетенций Национальной технологической инициативы «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» на базе ДВФУ Олег Рудзейт. Однако эту сферу могут поддержать на государственном уровне.

«VR- и AR-технологии могут быть в составе решений, претендующих на грантовую поддержку, сами же решения должны соответствовать одному из приоритетов, включающих наиболее востребованные классы программного обеспечения», — заявили «Известиям» в Минцифры.

Грантовая поддержка перспективных разработок отечественных IT-решений из средств федерального бюджета предусмотрена пакетом мер по поддержке отрасли, принятом в начале марта. В Минцифры не уточнили, о каких суммах идет речь. Там добавили, что гранты выделят на основе приоритетов поддержки, которые должен утвердить президиум правительственной комиссии по цифровому развитию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пополненная реальность: VR- и AR-индустрии смогут рассчитывать на господдержку»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022