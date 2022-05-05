Компании, которые занимаются технологиями дополненной и виртуальной реальности, могут рассчитывать на господдержку, заявили «Известиям» в Минцифры. Разработчики таких решений вправе претендовать на гранты, выделяемые в рамках поддержки IT-отрасли, пояснили в ведомстве. VR- и AR-технологии используются в медицине, военной и инженерной отраслях.

Из-за сложностей с импортом оборудования российский рынок VR- и AR-технологий может просесть на 30-40%, оценил для «Известий» эксперт центра компетенций Национальной технологической инициативы «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» на базе ДВФУ Олег Рудзейт. Однако эту сферу могут поддержать на государственном уровне.

«VR- и AR-технологии могут быть в составе решений, претендующих на грантовую поддержку, сами же решения должны соответствовать одному из приоритетов, включающих наиболее востребованные классы программного обеспечения», — заявили «Известиям» в Минцифры.

Грантовая поддержка перспективных разработок отечественных IT-решений из средств федерального бюджета предусмотрена пакетом мер по поддержке отрасли, принятом в начале марта. В Минцифры не уточнили, о каких суммах идет речь. Там добавили, что гранты выделят на основе приоритетов поддержки, которые должен утвердить президиум правительственной комиссии по цифровому развитию.

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«Пополненная реальность: VR- и AR-индустрии смогут рассчитывать на господдержку»