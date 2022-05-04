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Интеллектуальную транспортную систему внедрят в Красноярске

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На территории Красноярской агломерации появится интеллектуальная транспортная система (ИТС). Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

В течение трех лет в Красноярске и на дорогах Красноярской агломерации установят 420 «умных» устройств. В их числе детекторы транспорта, пункты управления интенсивностью движения, метеостанции, камеры и светофоры.

«Смарт-устройства, буквально, окружат агломерацию Красноярска. Интеллектуальная транспортная система, по сути, объединит дороги, светофоры, камеры фотовидеофиксации, пункты весового контроля, метеостанции и, конечно, самих участников движения», — объяснил глава минтранса Константин Димитров.

Уже объявлен аукцион по поиску подрядчика. Максимальная стоимость контракта с ним составит 432 млн рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

До конца 2022 года в центре мониторинга, подведомственного управлению дорог, появится сразу несколько новых модулей для управления ИТС, а также современное серверное оборудование и видеостена. Уточняется, что в городе уже установлена сеть детекторов транспорта и система «погодного мониторинга», которая на данный момент насчитывает 15 дорожных метеостанций.

Интеллектуальная транспортная система вводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства выделяются из федерального бюджета. В 2021 году Красноярск получил на эти цели 135 млн рублей.

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