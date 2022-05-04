С 18-20 мая пройдет Российский Интернет Форум 2022

РИФ, труд, май: что будет на культовом форуме в этом году? Российские технологические компании, разработки и решения давно вошли в жизнь каждого россиянина. Интернет стал местом для развития малого и среднего бизнеса, общения, крупных коллабораций и партнерств: как российских, так и международных. Сегодня российская интернет-отрасль переживает сильные перемены и турбулентность, но продолжает жить, а главное — развиваться и трансформироваться, для российских компаний открываются новые окна возможностей.

На форуме соберутся представители таких компаний и организаций, как АНО «Цифровая экономика», Координационный центр доменов .RU/.РФ, RU-CENTER, Ozon, Mediascope, ПСБ, Московская биржа, Kokoc Group, «Ростелеком», «Яндекс», «Хабр», «Медиалогия», РТлабс, Сбермаркет, Эр-Телеком, Сбердевайсы, «Студия Артемия Лебедева», «Авито», «Сбер», «Тинькофф банк», IVI, ESforce Holding, Rassvet.digital, BestDoctor, Brand Analytics, Читай-город, VK, Одноклассники, Skyeng, МТС, Газпром Медиа «Работа.ру», TenChat и т.д.

Впервые с начала 2022 года представители ведущих компаний Рунета, государства, блогеры, медиабизнес соберутся вместе 18 мая на Российском интернет форуме, чтобы обсудить технологические изменения Цифрового контура в России. Итогами форума станут не только аналитические материалы, но и дорожные карты по направлениям цифровой экономики. Что это значит для бизнеса, пользователей, государства? Все просто: РИФ и его итоги зададут вектор развития Рунета на ближайшие годы. Расскажем, каким темам будут посвящены ключевые секции форума и кто примет в них участие.

Традиционно на РИФ представят самые свежие аналитические данные. На пленарной сессии презентуют «Экономику Рунета»: главные показатели, вклад в ВВП, прогнозы. Много интересных цифр по аудитории Рунета покажет Mediascope. Также в программе аналитика по социальным сетям и медиа, кадрам, самозанятым, импортозамещению. Жить и работать без этих данных в ближайший год будет непросто, поэтому все специалисты, которые хотят быть в тренде и в повестке, едут на РИФ.

На РИФ обсудят, как адаптироваться к новым реалиям, какие инструменты использовать и на какие новые площадки выходить. Что будет с SMM и блогерами? Например, основатель TenChat Семён Теняев расскажет, что ​​активное население России хочет видеть в соцсетях и как ИИ помогает делать новую российскую деловую соцсеть. Своими данными и видением развития соц.сетей поделятcя VK, OK, Rutube.

Как поддержать рынок труда в период турбулентности? Где искать и как привлекать ИТ-кадры компаниям? На эти вопросы постараются ответить эксперты на РИФ 2022. Например, «Хабр» проведёт секцию об ИТ-бренде в новой реальности. В форуме примут участие айтишники, стартаперы, участники хакатонов, в частности, конкурса «Цифровой прорыв».

Чем заменить ушедшие продукты? Российские компании и стартапы поделятся опытом создания как аналогов иностранных сервисов, так и уникальных решений. Не обойдут и тему вездесущего искусственного интеллекта: спикеры обсудят, как изменилась эта отрасль и какие направления набирают популярность сейчас. Так, арт-директор Студии Артемия Лебедева Сергей Кулинкович расскажет о нашумевшем кейсе Николая Иронова — дизайнера, художника и нейросети.

Весной многие компании столкнулись с новыми сложностями в разных сферах бизнеса. Но даже в ситуации неопределенности можно осознанно принять вызовы и трансформировать их в возможности.

​​В этом году ключевая концепция РИФ — баланс работы и жизни в цифровом мире. Поэтому нас ждет особенно много интересного контента о work-life balance, digital-детоксе, eTravel и сервисах для ЗОЖ.

На РИФ будет много концертов, лаунж-зон, диджей-сетов, спортивных и развлекательных активностей. Так, 18 мая в рамках культового форума пройдёт концерт группы The Hatters.

Также фестиваль РИФ объединит в себе спортивные активности, например, традиционный забег ИТ-шников, вечеринки на открытом воздухе, мастер-классы и многое другое.

Стать частью РИФ и зарегистрироваться можно на сайте rif.ru