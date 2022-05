Приложение YouTube Go прекратит работу в августе

Приложение YouTube Go, предназначенное для просмотра видео на бюджетных смартфонах с операционной системой Android, прекратит работу в августе. Об этом 3 мая сообщили в компании Google.

В корпорации пояснили, что YouTube Go больше не нужен пользователям, поскольку в основном приложении YouTube уже улучшены функции для просмотра видео на слабых гаджетах или с медленным интернетом.

Google предложил владельцам смартфонов перейти на основное приложение YouTube или заходить в веб-версию видеосервиса через браузер.

YouTube Go был выпущен в 2016 году и в последний раз обновлялся в октябре 2021 года. YouTube Go устанавливали пользователи бюджетных Android-смартфонов, которые не могли запускать основное приложение. Сейчас у YouTube Go свыше 500 млн установок.