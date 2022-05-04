Янтарный самородок весом более 1 кг добыли в Калининградской области

В Калининградской области удалось добыть янтарный самородок весом 1097 г. Специалисты Калининградского янтарного комбината нашли камень 1 мая и назвали его «Первомайский».

ИА FlashNord пишет, что в 2022 году перед комбинатом поставлена задача добыть 500 т янтаря.

Вес найденного в августе 2021 года самородка составил 1200 г. Он стал 16-м по счету самородком, найденным специалистами комбината в минувшем году.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области задержали местного жителя, занимавшегося незаконной добычей янтаря. Установлено, что он добыл около 12 кг этого камня. Мужчину задержали с лодкой, в которой находилось водолазное снаряжение. Она была причалена к берегу Балтийского моря.