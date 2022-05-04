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В 13 российских регионах составят индекс клиентоцентричности Центров занятости населения

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В составление индекса клиентоцентричности Центров занятости населения (ЦЗН), проводимого в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), в пилотном режиме включились 13 субъектов РФ: Брянская область, Владимирская область, Красноярский край, Липецкая область, Нижегородская область, Оренбургская область, Приморский край, Псковская область, Тамбовская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий ОА, Ярославская область. В конце июня 2022 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Федеральный центр компетенций в сфере занятости подведут итоги социологического опроса, в котором принимают участие желающие трудоустроиться граждане и работодатели.

«Приоритеты соискателей постепенно сдвигаются от простого поиска места работы к возможностям для самореализации, построения карьеры. Именно для этого перестраивалась работа центров занятости, чтобы вне зависимости от места проживания гражданин мог получить широкий спектр услуг — от психологической поддержки и профориентирования до переобучения. Обратная связь от граждан, которую мы получим, поможет нам проанализировать клиентский опыт и выработать эффективную методику оценки сервисов и работы каждого центра занятости», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова.

Всего в опросе примут участие около 2000 человек: 80% из которых — соискатели, а 20% — работодатели. В опросном листе, который предлагается заполнить респондентам, — 15 вопросов о работе центров занятости, удобстве и скорости получения той или иной услуги. Также оцениваются такие факторы, как доброжелательность, клиентоориентированность и профессионализм персонала.

Сегодня, по данным рейтинга качества жизни в регионах, среднее время постановки на учет в центрах занятости в зависимости от региона варьируется от 4 до 32 дней. Доля людей, имевших возможность получить услуги по профессиональной ориентации в ЦЗН, в среднем по России — 23,3%.

«Задача – чтобы центры занятости трудоустраивали людей в соответствии с их компетенциями, а не занимались только выдачей пособий. В ЦЗН должны оказываться качественные услуги по подбору, оценке персонала, предоставлению индивидуальных рекомендаций, направлению на образовательные курсы. И мы надеемся, что в том числе с помощью регулярного изучения и анализа клиентского опыта нам удастся перенастроить работу центров так, чтобы они по-настоящему были полезными для человека», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Планируется, что по итогам апробации Министерство труда и социальной защиты РФ подготовит документ, на основе которого в дальнейшем будут проводиться рейтингование региональных ЦЗН, мониторинг и распространение лучших практик во все регионы.

НСИ — это механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, направленных на удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета АСИ 9 июля 2020 года. По его итогам президент РФ Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.

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