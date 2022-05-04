Житель Приамурья ожидает суда за пьяное смертельное ДТП

В Амурской области ожидает суда 34-летний житель села Лермонтовки, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Авария произошла 22 июля 2021 года на автодороге Тамбовка — Раздольное — Муравьевка. По данным следствия, мужчина после празднования своего дня рождения сел руль авто, приобретенного накануне. Во время движения он выехал на встречку и врезался в другую легковушку.

В результате лобового столкновения погиб один из пассажиров машины виновника аварии. Двое других пассажиров, еще не достигших совершеннолетия, а также водитель встречного авто получили серьезные травмы, пишет Амурская служба новостей.

В ходе предварительного следствия автомобилист полностью признал свою вину. В целях обеспечения исковых требований на его банковские счета наложен арест.

Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.