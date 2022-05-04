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Около 1 млн цветов высадят на улицах Оренбурга

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Около 1 млн цветов высадят на клумбах, в скверах и возле мемориальных комплексов в Оренбурге. Основные работы по озеленению будут выполнены до 9 мая.

Высадка цветов стартует 5 мая. Специалисты муниципальных предприятий «Комсервис» и «БиОз» оформят цветочные композиции возле Вечного огня, у мемориала «Оренбург — фронту», на территории возле мемориала «Солдатская каска» и в сквере у Дома памяти, пишет «Урал56.Ру». Цветы в кашпо появятся на опорах и металлических конструкциях по проспектам Победы и Парковому, на улицах Цвиллинга, Фадеева и Кирова.

Высадка цветов запланирована возле памятника Георгию Победоносцу, бюста Александра Родимцева, в сквере 4 апреля на улице Цвиллинга и сквере имени Мусы Джалиля на улице Постникова.

Работы по озеленению продолжатся и после Дня Победы. В 2022 году специалисты используют львиный зев, тагетис, целозию, амарант, газанию, герань и другие растения для украшения города. При этом власти решили отказаться от петуний в пользу многолетних растений.

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