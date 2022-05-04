РЕН ТВ покажет праздничную премьеру «СМЕРШ. Продолжение»

На телеканале РЕН ТВ 10 мая состоится премьера продолжения сериала «СМЕРШ».

В этом сезоне зрителей ждут новые шпионские приключения хорошо знакомых героев с неожиданными развязками. Так, капитан контрразведки Павел Семенов (Владислав Котлярский) и майор госбезопасности Алексей Ермаков (Леонид Громов) снова вступят в борьбу с немецкими диверсантами, но теперь у них будет новый напарник — Константин Лавров (Игорь Петренко).

Сериал снимали на протяжении семи месяцев в Москве, Выборге, Таганроге и Ростове-на-Дону. Режиссером «СМЕРШ. Продолжение» снова выступил Олег Фомин, который в сериале предстает в образе главного антигероя — майора абвера Конрада фон Бютцева.

«СМЕРШ» — это классический представитель жанра военно-исторических боевиков. У него закрученный сюжет, проходящая через весь сезон интрига, напряженное противостояние непримиримых врагов — советских и немецких разведчиков, сильнейший актерский состав. Это, несомненно, привлекает аудиторию. Но также, на мой взгляд, играет роль особое, очень личное и трепетное отношение наших российских зрителей к проектам, связанным с Великой Отечественной войной. И для нашей команды было важным представить «СМЕРШ. Продолжение» именно в победные майские дни, когда вся страна вспоминает, скорбит и снова торжествует победу. Очень надеюсь, что второй сезон «СМЕРШ» зрители так же оценят и полюбят», — отметил генеральный продюсер Владимир Тюлин.

Вместе с тем, те, кто не знаком с сериалом «СМЕРШ», 8 мая смогут посмотреть его предыдущие части.