Новые цветники появятся после цветочного фестиваля в Белгороде

В Белгороде завершился фестиваль «Река в цвету». Городские власти пообещали на праздничных площадках создать новые цветники. Кроме того, некоторые созданные для фестиваля объекты убирать не будут.

По словам мэра Антона Иванова, луковицы тюльпанов выкопают и сохранят для украшения города в следующем сезоне. У склонов Везелки восстановят газоны. В парке Победы сохранят вертикальное озеленение. Часть фестивальных объектов передадут «Белгорблагоустройству» для оформления города, пишет «Бел.ru».

Фестиваль «Река в цвету» проходил в Белгороде с 1 по 3 мая. В городе высадили множество тюльпанов, в парке Победы установили арт-объекты. На набережной Везелки все это время проводились концерты, на большом экране показывали фильмы и мультфильмы.