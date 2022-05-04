В результате ДТП с автобусом и бензовозом на западе Украины погибли 27 человек

В Ровненской области на Украине столкнулись микроавтобус, бензовоз и легковой автомобиль. Как сообщают СМИ, произошло сильное возгорание, 27 человек погибли, 12 пострадали, передает телеканал «Известия». По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель микроавтобуса, он погиб. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжелом состоянии

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.