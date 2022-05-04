Гармаш рассказал о «жароповышающем» для любого актера Достоевском

Народный артист РФ Сергей Гармаш после премьеры спектакля «Кроткая» в Малом театре, которую он выпустил в творческом союзе с Юрием Башметом, признался «Известиям», что Достоевский — «как аспирин при температуре», только в обратную сторону.

«Я очень люблю Достоевского. Я с ним поступал в «Современник». Мало того что он один из первой пятерки мировых классиков, так еще, по моему убеждению, для человека, изучающего актерское мастерство, один из самых необходимых авторов. Достоевский — как аспирин при температуре. Я не хочу сказать, что он жаропонижающий. Федор Михайлович — жароповышающий. Возможность не просто забраться внутрь себя, а взять и публично выложить, растерзать, истязать себя — для этого Достоевский наиболее пригоден. Имею в виду — применительно к актерской профессии», — рассказал он.

По словам Гармаша, на постановку «Кроткой» его вдохновил созданный Виктором Крамером спектакль «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери с оркестром Юрия Башмета и Константином Хабенским в главной роли.

В курилке «Современника» он предложил Башмету «сделать «Кроткую», так как ранее они уже делали совместные проекты с его оркестром. Но спектакль — нечто совсем другое.

«У меня не было никакого ориентира для этого персонажа. Меня вдохновлял автор и идея, высказанная режиссером Виктором Крамером, что Достоевский звучит с классической музыкой, что Кроткой как таковой не будет, на сцене появится кукла. Я с недоверием отношусь к лукавым идеям, но здесь никакого лукавства не было. Если разбираться в повести Достоевского, то Ростовщик относится к Кроткой, как к вещи», — объяснил актер свою роль в спектакле.

Гармаш добавил, что ждет на спектакле зрителя, который любит Достоевского так же, как он.

«И с такой же радостью жду того, кто никогда не читал Достоевского, — посмотрев «Кроткую», он выйдет и захочет взять книгу в руки», — добавил артист.

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