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Закон о внешнем управлении могут принять в первом чтении в мае

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Госдума
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Как выяснили «Известия», Госдума в мае может принять в первом чтении законопроект «О внешней администрации по управлению организацией». Документом предлагается для защиты национальных интересов России закрепить в законодательстве механизм назначения внешнего управления для иностранных компаний. Эту информацию подтвердили в профильном комитете ГД по собственности, земельным и имущественным отношениям.

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«Мы планируем рассмотрение этого законопроекта сразу после майских праздников. Думаю, что мы примем его в первом чтении, а потом будем дорабатывать. Потому что в окончательном чтении должен быть принят такой вариант законопроекта, который удовлетворит и бизнес, интересы трудовых коллективов, и государство», — сообщил «Известиям» глава комитета Сергей Гаврилов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, внешнее управление на иностранных предприятиях может быть введено по решению суда. При этом иностранцы прямо или косвенно должны владеть более 25% акций, а сам бизнес — иметь существенное значение для обеспечения стабильности российской экономики. В числе критериев — производство товаров первой необходимости. Также речь идет об организациях, являющихся единственными производителями определенных видов продукции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Простоя решение: закон о внешнем управлении Госдума поддержит в мае»

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