Украинские беженцы подадут коллективный иск против МВД Британии

Украинские беженцы могут подать коллективный иск против главы МВД Великобритании - газета



The Guardian: украинские беженцы могут подать иск против главы МВД Британии

((коллективный))

Обращение в суд готовят британские общественные организации

Поводом стали бюрократические проволочки с получением британских виз

((с которыми столкнулись беженцы с Украины))

Общественники от лица беженцев требуют упростить правила выдачи документов

((спонсорских виз ))

Текущая ситуация заставляет многих украинцев покинуть Британию



ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Британские общественные организации готовятся подать коллективные иски против главы МВД королевства Прити Пател от лица сотен украинских беженцев. Как сообщила в понедельник вечером на своем сайте газета "Гардиан", поводом для обращения в суд стали многочисленные бюрократические проволочки, с которыми сталкиваются беженцы с Украины при получении британских виз.

Представители международной организации Save the Children ("Спасем детей") и британской НГО Refugee Council ("Совет по беженцам") требуют немедленно упростить правила выдачи спонсорских виз украинским беженцам, заявляя, что текущая ситуация ставит людей, которые были вынуждены покинуть страну, в еще более уязвимое положение и множит полученные ими психологические травмы.

В Великобритании в настоящий момент действуют две упрощенные визовые программы для украинцев, позволяющие бежавшим от конфликта три года находиться в Великобритании, получить базовые социальные гарантии, работать или учиться. Первой могут воспользоваться люди, имеющие в стране родственников, а вторая позволяет физическим и юридическим лицам в Соединенном Королевстве стать спонсорами украинцев, гарантировав им размещение. На второй тип виз к настоящему моменту подано почти 75 тыс. заявок, из которых одобрено уже больше 50 тыс., однако въехать в страну пока смогли лишь чуть более 11 тыс. заявителей. В общей сложности к настоящему моменту выдано больше 86 тыс. виз обоих типов, которыми воспользовались 27 тыс. человек.

Как сообщают британские НГО, часто семьи беженцев не могут отправиться в Великобританию из-за того, что кто-то один, как правило ребенок, не может получить визу из-за той или иной бюрократической проблемы. Беженцы также не могут самостоятельно проверить статус своих заявок и часто не получают уведомлений о том, что им уже выданы визы. "Гардиан" также сообщает, что иммиграционные власти медленно оформляют документы детей. Один из исков против Пател будет подан от лица группы несовершеннолетних украинских беженцев, которые оказались за пределами страны без родителей и родственников, и уже больше месяца не могут получить от британских властей ответы на свои визовые заявления.

В правительстве Великобритании признают наличие проблем с оформлением виз для украинских беженцев, включая долгое время рассмотрения заявок, однако настаивают на том, что действующие процедуры обусловлены требованиями безопасности.

В понедельник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ больше 5,5 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны.