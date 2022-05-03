«Москино» пригласило на праздничные показы в честь Дня Победы и своего 90-летия

9 мая «Москино» покажет жителям столицы отечественные фильмы, в том числе вышедшие в этом году. Программа «День российского кино» приурочена к Дню Победы и 90-летию «Москино». Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В кинотеатрах можно будет увидеть фильмы «Брестская крепость», «Подольские курсанты», «Первый Оскар», «1941. Крылья над Берлином», а также «Африка», действие которого разворачивается в 1943 году на окраине блокадного Ленинграда. Детей приглашают посмотреть анимационные ленты «Суворов: великое путешествие», «Финник», «Бука. Мое любимое чудовище», «Фиксикино. Вселенная приключений».

Билет на сеанс будет стоить 90 рублей.

«В сеть «Москино» входят 13 исторических кинотеатров. Каждый из них на протяжении десятилетий является важным центром культурной жизни своих и соседних районов. Кроме ежедневных показов здесь проводят кинофестивали, ретроспективы, встречи с режиссерами и тематические акции, такие как «День российского кино», — рассказала Сергунина.

Мероприятия, посвященные 90-летию «Москино», будут идти в течение всего года.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.