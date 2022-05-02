Прямой эфир
Мир
Объем заявок на транзит российского газа через Украину вырос на 76%
Экономика
ОНФ наладил подачу питьевой воды в Мариуполь
Мир
В ДНР за 75 дней погибло почти 100 мирных жителей
Мир
Россию не допустили к участию в конференции ЮНЕСКО о свободе СМИ
Мир
Премьера Венгрии добавили в черный список украинского сайта «Миротворец»
Экономика
Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной
Мир
Минобороны России заявило о выводе из «Азовстали» 126 человек
Мир
Венгрия пригрозила ЕС наложить вето на санкции против российских энергоресурсов
Экономика
Европу предупредили о больших рисках при отказе от российской нефти
Мир
Посла России вызвали в МИД Израиля для разъяснений
Армия
В Минобороны сообщили о сбитом в районе Славянска украинском истребителе МиГ-29

Певица Жасмин призвала артистов РФ любить и воспевать свою Родину

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022