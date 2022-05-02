Британскому геологу грозит смертная казнь в Ираке из-за подобранных камней

Общественность призывает власти Великобритании добиться освобождения британца, обвиняемого в контрабанде артефактов в Ираке. Об этом 1 мая сообщило издание Arab News.

По данным издания, 66-летний Джим Фиттон в настоящее время находится под стражей в Ираке, там он провел уже пять недель в ожидании вынесения приговора по обвинению в намеренной попытке вывезти из страны старинные предметы. Согласно законодательству Ирака, ему грозит смертная казнь. Отмечается, что приговор Фиттону планируют вынести 8 мая.

Arab News со ссылкой на семью Фиттона передало, что мужчина до ухода на пенсию работал геологом в Малайзии, а во время поездки в Ирак с археологическим туром посетил древнее место Эриду и подобрал камни с земли.

Депутат от Великобритании Вера Хобхаус выразила обеспокоенность в Палате общин по делу Фиттона. Министр по делам Азии и Ближнего Востока Аманда Миллинг заявила о выражении иракским властям обеспокоенности по поводу возможного вынесения смертного приговора британцу.

Защита мужчины, в свою очередь, выступает с позицией о «явном отсутствии преступного намерения» у Фиттона, который стал «жертвой плохой организации тура и обстоятельств».

Онлайн-петиция, запущенная семьей Фиттона с требованием его освобождения, собрала почти 100 тыс. подписей с момента ее запуска 28 апреля.

1 февраля суд в Шри-Ланке разрешил россиянам Александру Игнатенко, Артему Рябову и Николаю Килафяну вернуться на родину после двухлетних судебных тяжб по делу о сборе жуков. Их приговорили к оплате штрафа размером более $14 тыс.

В конце февраля 2020 года троих россиян — сотрудника ростовского зоопарка Александра Игнатенко и его коллег Артема Рябова и Николая Килафяна — задержали на Шри-Ланке по подозрению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти жукам и другим видам мелких животных.

По словам граждан РФ, они собирали только мертвых насекомых, которых фотографировали и выбрасывали. При этом россияне заверяли, что делали это вне заповедника в соответствии с местным законодательством. Однако в июне 2020 года всех троих поместили под арест.