Лавров обвинил Запад в «краже» у РФ более $300 млрд за поставки газа

Лавров обвинил Запад в «краже» у РФ более $300 млрд за поставки газа

2022-05-02 02:24:37

2022-05-02 02:24:37

2022-05-02 02:24:37

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