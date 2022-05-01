Сокращение импорта газа из РФ нанесет удар по индустрии Европы

Сокращение потребления российского газа нанесет сильный удар по европейской промышленности, сообщает немецкий телеканал N-TV со ссылкой на результаты научного исследования. План Брюсселя предусматривает отказ от 2/3 нынешнего объема импорта топлива из нашей страны, передает телеканал «Известия». Достичь эту цель можно только ценой остановки многих предприятий химической, сталелитейной и некоторых других отраслей, утверждают эксперты. Иначе Евросоюз не сможет реализовать вторую часть своего плана — заполнить газовые хранилища к зиме на 80%. Более того, исследование показало, что сама по себе остановка химических и металлургических заводов не поможет сократить потребление топлива до целевого уровня. Странам ЕС всё равно придется параллельно наращивать импорт СПГ и другого газа от альтернативных поставщиков.

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