Задержанный выпал из окна отдела полиции в Москве

Задержанный мужчина выпал из окна отдела МВД по Пресненскому району Москвы в воскресенье, 1 мая.

Фигуранта доставили в отдел полиции с подозрением в грабеже. Позже его, выпавшего с четвертого этажа, нашли под окнами здания.

Сейчас мужчиной занимаются медики. Информация о его состоянии пока отсутствует.

Подобный инцидент уже случался в Москве. 12 октября из здания ГСУ ГУ МВД на Новослободской улице из окна четвертого этажа выпал фигурант уголовного дела, подозреваемый в мошенничестве. Ожидая в коридоре здания главка очную ставку, он попытался сбежать.