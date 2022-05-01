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Генеральный директор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский погиб в горах Сочи

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37-летний гендиректор курорта «Красная Поляна» в Сочи Андрей Круковский трагически погиб в горах. Об этом в воскресенье, 1 мая, рассказали в пресс-службе курорта.

«Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами», — сказали в «Красной Поляне».

Представитель курорта пояснил, что несчастье случилось на тропе к Ачипсинской крепости, после падения он получил несовместимые с жизнью травмы и умер в воскресенье утром.

«Очень многое сделал для развития внутреннего туризма в России, обладая уникальной экспертизой в реализации масштабных инвестиционных проектов, в развитии экологического туризма и отельного бизнеса», — подчеркнули в компании.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов заявил, что Круковский сделал для туристической отрасли Сочи больше, чем кто-то другой, и именно при нем «Красная Поляна» превратилась в курорт мирового значения.

«И, развивая туризм, всегда искал гармонию с природой. До последней минуты... Здесь всё связано с Андреем, с его энергией, стремлением сделать еще лучше для людей. Таким мы будем помнить его всегда — открытым, увлеченным, молодым, живым — настоящим», — высказался Козлов в своем Telegram-канале.

В сообщении вся команда курорта выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, также она считает «своим долгом продолжить все его начинания и воплотить в жизнь замыслы».

Круковский — коренной москвич, с красным дипломом окончивший Московский институт экономики политики и права. После этого он отучился в бизнес-школе в Лондоне, был кандидатом экономических наук. Отмечается, что он получил статус одного из лучших топ-менеджеров РФ.

В НАО «Красная Поляна» Круковский пришел в 2015 году, в 2019-м он занял пост генерального директора, входил в состав совета директоров компании.

Прощание с Андреем Круковским состоится во вторник, 3 мая, в Красной Поляне.

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