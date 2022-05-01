Пошлина на нефть из РФ с 1 мая снизилась до 49,6 доллара за тонну

Пошлина на нефть из РФ с 1 мая снизилась до 49,6 доллара за тонну

2022-05-01 09:12:48

2022-05-01 09:12:48

2022-05-01 09:12:48

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