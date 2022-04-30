30 апреля на Дворцовой площади состоялась церемония начала летнего туристского сезона

30 апреля на Дворцовой площади состоялась торжественная церемония начала летнего туристского сезона 2022 года в Санкт‑Петербурге.

В мероприятиях приняли участие председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Санкт‑Петербурга Борис Пиотровский и председатель комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.

«На протяжении нескольких лет Петербург признается мировой туристической столицей и по праву считается музеем под открытым небом. В условиях внешнего давления город с особой радостью ждет гостей из российских регионов. Летом люди обычно хотят отправиться поближе к морю в южные края, но и Санкт‑Петербург находится у моря, где тоже можно хорошо провести время в теплый сезон», — отметил в своем выступлении Александр Бельский.

От лица губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова и правительства города участников церемонии открытия туристского сезона поприветствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Он дал старт работе службы AskMe, задачей которой является помощь гостям города на Неве в ориентации среди его многочисленных точек притяжения.

«Сегодня прекрасный день в Петербурге — весенний, солнечный — самый лучший, чтобы открыть новый туристский сезон. Хочу заранее поблагодарить волонтеров службы AskMe. Все мы знаем, насколько важно, оказавшись в неизвестном городе и в непривычной обстановке, точно понимать, что вокруг происходит, куда надо пойти, для того чтобы, с одной стороны, получить правильную и достоверную информацию, а с другой — эффективно построить свое время. Наш город открывает для этого все возможности. Живите в Петербурге, работайте в Петербурге, приезжайте в Петербург. Мы всех ждем и всем очень рады. Петербург — туристический город», — отметил Борис Пиотровский.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев на церемонии открытия сообщил, что по итогам прошлого года 86% туристов оценили уровень гостеприимства в Северной столице как «высокий или очень высокий», а желание вновь посетить город на Неве выразили 74% гостей.

«Создавая привлекательные туристские проекты, яркие мероприятия и запоминающиеся традиции, мы привлекаем новых гостей и «подогреваем» желание туристов возвращаться в Петербург вновь и вновь. Это лучший город для путешествий, который вобрал в себя неповторимое разнообразие форматов отдыха и интересных впечатлений. Северная столица всегда предложит новые впечатления своим гостям, и новый туристский сезон не станет исключением. Мы приглашаем всех приобщиться к петербургскому гостеприимству, ощутить неповторимую атмосферу, которой восхищаются все без исключения гости города», — сказал глава комитета.

Участники церемонии разорвали символический огромный посадочный талон и дали старт работе большого мультимедийного павильона «Туристский чемодан». Разработанный для павильона контент будет далее использоваться в маркетинговых мероприятиях по продвижению туристских возможностей города.

В парадном дворе Государственной академической капеллы был дан старт новой петербургской традиции, которая станет ярким символом на карте новой туристской географии.

«Императорский полдень» — именно так называется совместный проект комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга и капеллы. Организаторы предложили гостям и жителям Северной столицы перенестись на несколько веков назад и увидеть придворных музыкантов, выступивших в распахнутом окне капеллы, обращенном в сторону Дворцовой площади. Действо будет происходить каждое воскресенье в 12:00 после выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

«Мы давно хотели, чтобы в нашем городе появилось событие, которое повторяется в одно и то же время в течение всего туристского сезона. У нас, конечно же, есть традиция выстрела пушки в Петропавловской крепости, о которой знают горожане. Появилась идея дополнить это классическое событие интерактивным действием, в котором могут поучаствовать жители и гости нашего города, придя на Дворцовую площадь. И через новую петербургскую традицию — присоединиться к позитивной, интересной, живой истории», — отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга Сергей Корнеев.

После первого выступления исполнители вышли в парадный двор капеллы сделать несколько снимков с гостями церемонии открытия летнего туристского сезона 2022 года.

«Для Петербурга, который по праву считается столицей непревзойденной культуры и центром искусств мирового значения с более чем 300-летней историей, наличие традиций, передаваемых из поколения в поколение, является важным элементом городской культуры. Надеюсь, что сегодня появилась еще одна такая традиция», — отметила Ольга Хомова, директор Государственной академической капеллы.

Гости праздничных мероприятий посетили также объекты «Новой культурной и туристской географии» Санкт‑Петербурга — общественные пространства «Никольские ряды» и «Севкабель порт». Был дан старт и новому водному маршруту. В течение следующих двух дней петербуржцев и гостей города ждет целый ряд праздничных мероприятий в честь старта летнего сезона — фестиваль ледоколов, парад «Метеоров» и вальс буксиров в акватории Невы, заячий забег в Петропавловской крепости и многое другое. Программа мероприятий — на сайте visit-petersburg.ru и в официальных аккаунтах портала в Telegram-канале и в сообществе во «ВКонтакте».