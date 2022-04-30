Подросток за рулем мопеда попал в ДТП под Оренбургом

В Оренбургском районе в результате столкновения мопеда с деревом пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла 29 апреля в селе Нижняя Павлова. По предварительным данным, 16-летний водитель мопеда «Сигма» потерял управление и на полном ходу врезался в дерево.

Несовершеннолетний получил различные травмы и был госпитализирован в медучреждение областного центра, пишет РИА «Оренбуржье».

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП», — прокомментировали в УМВД.

27 апреля в Омской области опрокинулся мотоцикл, которым управлял 17-летний молодой человек. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.