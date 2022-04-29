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Более 4,5 тыс. красноярцев переселят из аварийного жилья до конца года

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В Красноярском крае до конца 2022 года планируют переселить из аварийного жилфонда еще 4676 человек. Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Новые дома были возведены для 700 человек, проживающих в Ачинске, Дивногорске, Боготоле, Уяре, поселках Рассвет и Шушенское. Однако в основном переселенцам будут предложены либо выплаты, либо вторичное жилье.

Текущая программа переселения рассчитана на 2019–2025 годы. В нее попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«Край взял высокий темп выполнения программы, мы рассчитываем завершить расселение домов с опережением, уже в 2024 году. После этого начнется реализация следующей программы по переселению», — заявила первый замминистра строительства Татьяна Василовская.

В 2022 году на программу выделили 6,6 млрд рублей. В 2023-м планируется завершить строительство новых домов в Лесосибирске, Боготоле, Красноярске и Бирилюсском районе. Мероприятия входят в нацпроект «Жилье и городская среда».

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