С начала 2022 года Роскомнадзор заблокировал больше 130 тыс. материалов
135 тыс. материалов заблокировано в соцсетях с начала 2022 года. Данные содержатся в отчете Роскомнадзора. Больше всего запрещенного контента попадало под категорию «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография». Соцсети самостоятельно удалили 84% всей выявленной информации, передает телеканал «Известия». 46% ссылок на запрещенный контент присылали граждане.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.