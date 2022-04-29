Совет директоров Банка России 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку сразу на три процентных пункта (п.п.), до 14%. Конечно, рынок был готов к смягчению монетарных условий, но главной интригой был вопрос о количестве шагов снижения.

Основным фактором, влияющим на изменение ставки, как правило, выступает динамика инфляции. По данным Росстата, в марте темпы роста цен разогнались до рекордных 16,7%, превысив показатель кризисного 2015 года. Однако в апреле недельная инфляция показала тенденцию к замедлению до 0,2–0,25% по сравнению с ростом на 0,6–0,7% в конце марта — начале апреля.

Напомним, что после резкого повышения этой весной ЦБ РФ уже скорректировал вниз ключевую ставку, причем тоже сразу на 3 п.п., с 20 до 17%. Последнее снижение свидетельствует о том, что в текущих условиях регулятору важнее поддержать реальный сектор экономики, чем бороться с инфляцией слишком жесткими методами. При этом именно повышение ставок позволило немного охладить темпы роста цен в апреле, а сейчас наступил благоприятный момент для того, чтобы смягчить ожидаемое сокращение производства за счет удешевления кредитных средств.

Вопрос о поддержке реального сектора сегодня стоит достаточно остро. По данным Росстата, уже в марте 2022 года, несмотря на рост промышленного производства в целом на 3% год к году, обрабатывающая промышленность показала спад на 0,3%. Вероятно, это стало результатом ухода из России некоторых иностранных владельцев промышленных предприятий или приостановки их деятельности в связи с обострением геополитической напряженности.

Кроме того, в марте обозначила себя еще одна вызывающая беспокойство тенденция: в стране сократилось производство по статье «прочие транспортные средства и оборудование» (в том числе строительной техники) сразу на 14% год к году. Это говорит о низком спросе на эту продукцию, что может быть предвестником предстоящего спада в строительстве и ослабления спроса на новое жилье. Такие явления обычно свидетельствуют о чрезвычайно неблагоприятном или даже кризисном состоянии экономики.

Как следствие, на июньском заседании Банка России ставка может быть снижена до 12–13%, а в случае нормализации геополитической ситуации во втором полугодии — скорректирована даже до 10% к концу 2022-го.

В смягчении монетарных условий заинтересованы не только корпорации и предприятия, но и население, в особенности ипотечные заемщики. Реальные доходы россиян в I квартале 2022 года снова начали снижаться. Впервые после непрерывного роста за последние 12 месяцев они сократились на 1,2% год к году. Чем ниже процентные ставки, тем выше платежеспособный спрос на жилье, поскольку приобрести его на собственные средства может лишь небольшое количество россиян, а остальные вынуждены брать ипотеку.

Одновременно с нормализацией ключевой ставки начнут снижаться и проценты по депозитам, что, конечно, менее выгодно вкладчикам. Коммерческие банки, видимо, посчитав, что период столь высоких процентных ставок окажется недолгим, предлагают своим розничным клиентам разместить средства на депозиты с наиболее выгодными условиями — вплоть до 18% годовых, но всего на три месяца.

Это неплохая возможность получить пассивный доход в рублях, но сначала необходимо уточнить в банке, для какой минимальной суммы действуют самые интересные предложения. Это позволит принять решение: стоит ли сейчас разместить эти средства на депозит или лучше потратить их на необходимые покупки.

На изменения ключевой ставки российская национальная валюта нередко реагирует весьма парадоксально. Согласно экономической теории, уменьшение процентных ставок Центральным банком должно способствовать снижению обменного курса нацвалюты. Однако после повышения ключевой ЦБ РФ в конце февраля до 20% рубль начал стремительно слабеть и пара USD/RUB превысила 100. А сокращение ставки до 17%, напротив, сопровождалось укреплением рубля. По всей видимости, неожиданное поведение нацвалюты обусловлено тем, что изменение ключевой ставки Банком России рассматривается участниками валютного рынка как сигнал будущих негативных или позитивных изменений, которые будут происходить в экономике, в том числе и в реальном секторе.

Автор — ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс»

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