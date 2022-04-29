НМГ, more.tv и СТС стали победителями международной премии Effie Awards 2022

По итогам премии Effie Awards Russia 2022 проекты «Национальной Медиа Группы», more.tv и СТС признаны одними из лучших в области рекламы и маркетинга в России.

Кейс «Трудно подросткам» НМГ, more.tv, OMD Media Direction и FUSE Media Direction Group, «Мела» и Prospect Production стал победителем сразу в трех категориях:

— Аудитория/Молодежный маркетинг (подростки и молодые люди до 25) – золото Effie;

— Positive Change/Позитивный вклад в общество и устойчивое развитие. Бренды/компании – золото Effie;

— СМИ. Маркетинг. Реклама – серебро Effie.

Проект «Трудно подросткам» направлен оказывать реальную поддержку подросткам.

В него вошли чат-бот «Трудно подросткам», третий сезон оригинального сериала more.tv «Трудные подростки», поднимающего острые социальные вопросы молодого поколения, и документальный проект «Трудные подростки. Реальность».

Проект стремится показать подросткам, что выход есть из любой ситуации. По мнению авторов проекта, важно не оставаться наедине с проблемой и помнить, что рядом есть люди, которые всегда помогут и поддержат.

Бот «Трудно подросткам» в Telegram был разработан НМГ совместно с more.tv и медиа для детей и родителей «Мел» и запущен одновременно со стартом третьего сезона «Трудные подростки». Сейчас у чат-бота @trudno_podrostkam_bot около 16 тыс. подписчиков в Telegram.

В боте представлена информация о самых распространенных среди подростков проблемах: домашнее насилие, зависимость, буллинг, бодишейминг, секс и суицид. Помимо этого, чат-бот оснащен кнопкой «Мне нужна помощь», нажимая на которую, ребята получат контакты профессиональных служб помощи подросткам.

Сериал «Трудные подростки» (производство Prospect Production) затрагивает проблемы тинейджеров, которые замалчиваются в обществе. Сериал создавался совместно с психологами: героям-подросткам всегда дается второй шанс, а юным зрителям — надежда на возможность решить любую проблему.

Документальный проект «Трудные подростки. Реальность», также разработанный Prospect Production, — постсериальное шоу, которое было запущено в связи с большим количеством обращений к артистам в соцсетях за советом и поддержкой. В нем участвуют дети, столкнувшиеся с теми же проблемами (бодишейминг/буллинг/наркотики/семейное насилие), что и герои сериала. В проект были также приглашены эксперты, которые полноценно рассказывают о путях решения рассматриваемых проблем.

Совместный проект СТС и Holy Corn по итогам финального тура судейства победил в категории:

— Shopper marketing/Программы, нацеленные на пробные покупки и повышение узнаваемости (серебро Effie).

Проектом СТС и Holy Corn стал чат-бот, создающий экосистему развлечений, куда пользователи попадают из ритейла и эфира СТС. С помощью бота компании соединили ТВ, диджитал и офлайн, привлекли внимание молодой аудитории и замотивировали покупателей на повторные покупки.

Церемония награждения состоялась 28 апреля в онлайн-формате. В финал вышло 295 кейсов.

Effie Awards — самая престижная премия в сфере маркетинга, обеспечивающая эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 52 странах, на 5 континентах и ​​на глобальном уровне.