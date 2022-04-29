Томские экологи хотят установить на Васюганских болотах фотоловушки

Томские экологи заповедника «Васюганский» хотят расположить на его территории сеть из 30 фотоловушек, чтобы «ловить» птиц и животных, а также браконьеров. Об этом 29 апреля сообщило РИА «Томск».

Васюганские болота — одни из самых больших в мире, большая их часть находится на территории Томской области, в конце 2017 года по решению правительства РФ в пределах Большого болота был создан федеральный заповедник.

«Чтобы зафиксировать, кто у нас на территории заповедника живет, необходима сеть из 30 фотоловушек. Они будут установлены в тех местах, в которых животные, как мы знаем, сейчас обитают. В основном это звериные тропы. Такие фотоловушки используются во многих заповедниках, и это основной ресурс для мониторинга за животными и для борьбы с браконьерами — у нас они тоже есть», — рассказала начальник отдела заповедника по экологическому просвещению Екатерина Шумкина.

Она пояснила, что фотоловушки — это устройства, которые автономно фиксируют животных, реагируют на движение, могут записывать фото и видео в цвете, в очень хорошем качестве. Все материалы с ловушек будут в открытом доступе.

6 апреля сообщалось, что пол детенышей тигрицы Талы из ЕАО установили с помощью фотоловушек. Выяснилось, что это самец и самка. После этого заповедник «Бастак» объявил конкурс на лучшие имена для них.