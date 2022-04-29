Из Челябинска в Екатеринбург отправили 65 т незаконной тушенки

С оптового склада Копейска (город-спутник Челябинска) в Екатеринбург незаконно поступило более 65 т тушенки. Об этом 29 апреля сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Мониторинг обнаружил фантомную площадку, расположенную в Копейске. С данной площадки были отгружены мясные консервы в количестве 65 тыс. 520 кг в адрес предприятия, расположенного в Екатеринбурге», — говорится в публикации.

Специалисты Россельхознадзора отметили, что, по данным ЕГРЮЛ, деятельность предприятия из Копейска прекращена в 2019 году. Несмотря на это, на данную площадку продолжали поступать различные продукты вплоть до 22 апреля. В ведомстве заявили, что движение продукции на этом оптовом складе является незаконным.

В ноябре в Тамбове на предприятии, которое занималось производством и реализацией продукции из свинины и мяса птицы, выявили нарушения. По данным регионального Роспотребнадзора, в цехе по выработке копченых изделий не учитывались риски при производстве, что говорит о несоблюдении мер безопасности. Также не было обеспечено исключение встречных потоков сырья и готовой продукции, загрязненного и чистого инвентаря.