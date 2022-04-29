Иномарка сбила пешехода после столкновения с другим авто в Пскове

В Пскове припаркованная иномарка сбила пешехода, после того как в нее врезался другой автомобиль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла вечером в четверг, 28 апреля, на улице Шестака. По предварительным данным, 25-летний водитель BMW врезался в припаркованный Fiat, который по инерции сбил пешехода, а затем столкнулся с Nissan.

В результат ДТП пострадал 51-летний мужчина-пешеход. Он получил различные травмы и был доставлен в городскую больницу.

27 апреля сообщалось, что в Москве задержан водитель Audi, который сбил пешехода в центре города. В момент задержания мужчина находился в алкогольном опьянении.