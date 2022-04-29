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Управление водного хозяйства создадут в Ростовской области

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В Ростовской области в 2022 году намерены создать управление водохозяйственным комплексом (УВХК). Об этом сообщает областное правительство.

В задачи управления войдет сохранение и восстановление водных объектов и их инфраструктуры. Как отметили в правительстве, основной целью создания новой структуры является работа по содержанию и оздоровлению реки Дон.

«План мероприятий охватывает и рыбоводство, и мелиорацию, и сельское хозяйство. Прежде всего, речь идет о питьевой воде, о развитии судоходства и так далее», — цитирует губернатора Василия Голубева RostovGazeta.

Учредителем УВХК выступит министерство природы региона, которое в течение трех месяцев должно зарегистрировать учреждение и получить от Минфина РФ средства на его деятельность, разработать устав и выбрать руководство.

Ожидается, что управление водохозяйственным комплексом заработает во второй половине 2022 года.

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