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Культурные площадки Москвы анонсировали программу на майские праздники

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Московские учреждения культуры подготовили праздничные программы с 30 апреля по 13 мая. Мероприятия посвятят Дню Весны и Труда и Дню Победы, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

«Программу готовят музеи, библиотеки, кинотеатры и другие культурные площадки. В ближайшие две недели москвичей и гостей города ждут фотовыставки, концерты, показы отечественных фильмов — всего больше 400 мероприятий. Основная их часть посвящена 77-й годовщине Великой Победы», — рассказала она.

В сети кинотеатров «Москино» жители столицы смогут посмотреть фильмы выдающихся советских режиссеров Василия Шукшина, Михаила Ромма, Семена Тимошенко, Михаила Калатозова.

В культурном центре «Загорье» 1 мая начнется акция «Низкий поклон ветеранам!». Москвичи могут принести туда фотографии родственников, участвовавших в войне, а организаторы акции разместят снимки на стене в фойе центра.

Еще одна выставка архивных фотографий откроется в Доме культуры «Стимул». Экспозиция «Хроники Победы» состоит из портретов женщин-летчиц знаменитого 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиационного полка, фотографий защитников Ленинграда, кадров битвы на Курской дуге. Гости увидят, как встречали известие о победе в разных городах СССР и как проходил Парад Победы на Красной площади в Москве.

В Библиотеке искусств имени Боголюбова 11 мая выступит лауреат международных конкурсов Виталий Стариков. Он исполнит Концерт № 23 Вольфганга Амадея Моцарта, Концерт № 1 Ференца Листа, Концерт № 3 Сергея Рахманинова.

Музей Паустовского 8 и 9 мая организует бесплатные экскурсии, во время которых расскажут о творчестве писателя в годы Великой Отечественной войны. Также там пройдет спектакль «Ленинградское детство», который поставлен по повести писательницы Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы» и посвящен блокаде Ленинграда.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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